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Política

Joaquim Barbosa se filia ao DC e vira aposta para eleição presidencial

Partido tenta construir alianças e avalia que ex-presidente do STF pode atrair eleitorado ligado ao discurso anticorrupção

16 maio 2026 - 17h30Sarah Chaves, com Folhapress
Joaquim Barbosa tem 71 anosJoaquim Barbosa tem 71 anos   (Reprodução )

O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa se filiou ao DC (Democracia Cristã) no começo de abril e passou a ser tratado pela legenda como possível candidato à Presidência da República em 2026.

O partido, comandado pelo ex-deputado federal João Caldas, havia lançado no início do ano o nome do ex-ministro Aldo Rebelo como pré-candidato ao Palácio do Planalto. Como a candidatura não avançou nas pesquisas internas, a sigla começou a buscar outro nome para a disputa nacional e passou a apostar em Joaquim Barbosa.

Segundo dirigentes do DC, pesquisas qualitativas feitas pelo partido apontaram boa identificação do eleitorado com a imagem do ex-ministro, principalmente ligada ao discurso de ética e combate à corrupção. A legenda também avalia explorar propostas voltadas à reforma do Judiciário, incluindo regras de conduta para ministros do STF e discussão sobre benefícios recebidos por integrantes da magistratura.

Joaquim Barbosa tem 71 anos e ganhou projeção nacional ao relatar o julgamento do mensalão no Supremo. Durante os 11 anos em que atuou na Corte, também presidiu o STF antes de se aposentar, em 2014. Depois de deixar o tribunal, passou a atuar na área jurídica com pareceres e consultorias.

Em 2018, quando era filiado ao PSB, Barbosa chegou a ser cotado para disputar a Presidência, mas desistiu da candidatura antes do período eleitoral. Desta vez, integrantes do DC avaliam que há maior disposição para entrar na corrida eleitoral.

A direção do partido tenta agora construir alianças para fortalecer a possível candidatura, já que o DC tem estrutura reduzida, pouco recurso financeiro e baixo tempo de propaganda eleitoral. A expectativa da legenda é que o nome de Joaquim Barbosa apareça nas próximas pesquisas nacionais e atraia o interesse de outros partidos.
 

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