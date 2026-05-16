Avante empossa nova diretoria estadual com presença de lideranças nacionais

O escritor e pré-candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, participou neste sábado (16), em Campo Grande, da posse do deputado estadual Lidio Lopes na presidência estadual do partido em Mato Grosso do Sul. O evento ocorreu na Câmara Municipal e reuniu lideranças políticas e integrantes da executiva nacional da sigla.

Durante entrevista coletiva, Augusto Cury defendeu uma política voltada para projetos e criticou o cenário de polarização no país. “O que vale a pena é perceber que não há dois barcos, um da direita e outro da esquerda. Todos estamos em um barco só. Tem que ser um projeto que abarque 210 milhões de brasileiros”, afirmou.

O pré-candidato também disse que pretende adotar um discurso sem ataques pessoais durante a pré-campanha presidencial. “Eu quero mostrar uma nova forma de fazer política no Brasil. Reitero: 100% projetos e zero ataques pessoais. Erros têm que ser investigados e punidos, mas o Brasil precisa discutir coisas muito mais sérias”, declarou.

Na cerimônia, Lidio Lopes assumiu oficialmente o comando estadual do Avante e afirmou que a sigla pretende ampliar espaço em Mato Grosso do Sul de olho nas eleições de 2026. Segundo o deputado, o objetivo é fortalecer o partido e abrir espaço para novas candidaturas.

“O Avante vem de uma ascensão muito forte em nível nacional e não será diferente aqui no Mato Grosso do Sul”, disse Lidio.

O parlamentar também afirmou que o partido busca atrair nomes que não encontram espaço em legendas maiores. “O Avante já caminhava conosco e agora queremos oportunizar para que pessoas que não teriam espaço em grandes siglas possam disputar eleições”, afirmou.

Também participaram do evento o presidente nacional do Avante, Luiz Tibé, além de filiados e integrantes da nova executiva estadual do partido.



Foram empossados na diretoria estadual Cauã Gilberthy, como 1º vice-presidente estadual; Ramão Colman, 2º vice-presidente estadual; João Henrique, 3º vice-presidente estadual; Paulo da Silva, 1º tesoureiro; Gustavo da Luz, 2º tesoureiro; Jossika Motta, 1ª secretária; Marcos Alex, 2º secretário; e Darci Caldo, secretário-geral.



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