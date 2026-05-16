Filho é preso após agredir pai com enxada durante a madrugada em Dourados

Um idoso de 61 anos foi agredido pelo próprio filho, de 41, durante a madrugada deste sábado (16), na região central de Dourados. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima dormia quando o filho chegou em casa embriagado, por volta das 3h. Armado com uma enxada, o homem passou a atacar o pai com golpes.
O idoso conseguiu fugir da residência e acionou a polícia. Equipes da PM foram até o imóvel e localizaram o suspeito, que acabou detido.
O homem foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado por lesão corporal.
