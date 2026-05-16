Menu
Menu Busca sábado, 16 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Polícia

Filho é preso após agredir pai com enxada durante a madrugada em Dourados

Idoso de 61 anos conseguiu fugir de casa e acionar a Polícia Militar após ser atacado pelo filho embriagado

16 maio 2026 - 13h13Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (PMSC)

Um idoso de 61 anos foi agredido pelo próprio filho, de 41, durante a madrugada deste sábado (16), na região central de Dourados. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima dormia quando o filho chegou em casa embriagado, por volta das 3h. Armado com uma enxada, o homem passou a atacar o pai com golpes.

O idoso conseguiu fugir da residência e acionou a polícia. Equipes da PM foram até o imóvel e localizaram o suspeito, que acabou detido.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado por lesão corporal.

 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
Polícia
Homem tem orelha arrancada pela filha em briga após bebedeira em Dourados
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Briga em bar termina com dois homens feridos no Jardim Monumento
Caso atendido pela PM em Dourados - Foto: PMMS
Polícia
Homem aparece com faca no trabalho da ex e acaba preso em Dourados
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Polícia
Idosa fratura o fêmur em queda dentro de casa e morre em MS
Homem é preso suspeito de abusar da sobrinha de 5 anos em Corumbá
Polícia
Homem é preso suspeito de abusar da sobrinha de 5 anos em Corumbá
PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS
Polícia
Homem é preso após espancar esposa na frente dos filhos no Lageado
Foto: O Pantaneiro
Polícia
S-10 capota em trecho da BR-262 com quebra-molas recém-instalados em Anastácio
Divulgação / Assessoria / PMMS
Interior
Foragido da Justiça com extensa ficha criminal é preso em Rio Brilhante
Foto: Reprodução/ Rádio Caçula
Polícia
Faccionado foragido morre após confronto com a Força Tática em Três Lagoas
Kauan Giovani
Polícia
Soldado do Exército é sequestrado a caminho do quartel em Ponta Porã

Mais Lidas

Lucas Adriano Caniza Santos, o "Lucão" - Foto: Reprodução
Polícia
'Crime não impera', diz comandante do BOPE após morte de líder do CV em Sonora
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Nova frente fria pode trazer de volta as chuvas em MS nesta quinta
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital