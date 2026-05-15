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Idoso abusa de enteadas e intensificou crime após morte da mãe delas em Selvíria

Ele também chegou a convidar amigos para praticar o crime contra as adolescentes

15 maio 2026 - 17h55Vinicius Costa
Caso foi registrado na delegacia de polícia de SelvíriaCaso foi registrado na delegacia de polícia de Selvíria   (Foto: Divulgação)

Idoso, de 68 anos, investigado por abusar sexualmente de enteadas em Selvíria, foi preso durante a quinta-feira, dia 15, quando a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva.

O acusado passou a intensificar os abusos contra as adolescentes após a morte da mãe das vítimas. Ele também chamava amigos para que pudessem praticar os mesmos atos contra as garotas.

Segundo a Polícia Civil, as adolescentes revelaram para as autoridades que os abusos começaram enquanto a mãe estava viva.

As vítimas e o suspeito residiam no Assentamento Canoas. As adolescentes já estavam afastadas do agressor desde o falecimento da mãe, encontrando-se sob proteção da rede de apoio e assistência social.

Com base nos relatos das vítimas, relatórios psicológicos, estudos da assistência social do município e elementos encaminhados pelo Poder Judiciário, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, medida posteriormente deferida pela Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar e confirmar a possível participação de outros homens nos crimes denunciados.

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