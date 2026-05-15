DOF apreende carga de pneus e cigarros contrabandeados em Maracaju

Uma carga com 45 pneus e 150 pacotes de cigarros contrabandeados foi apreendida pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) nesta quinta-feira (14), em Maracaju. O material era transportado em um Fiat Palio abordado durante bloqueio policial na MS-164, na região do distrito de Vista Alegre.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram os produtos de origem estrangeira sem documentação fiscal. O motorista afirmou aos militares que havia sido contratado para levar os pneus até Campo Grande.

Segundo o condutor, ele receberia R$ 1 mil pelo transporte da carga. Já os cigarros apreendidos seriam revendidos na Capital.

O carro, os pneus e os cigarros foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

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