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DOF apreende carga de pneus e cigarros contrabandeados em Maracaju

Condutor afirmou que receberia R$ 1 mil para transportar a carga até a Capital

15 maio 2026 - 15h55Vinicius Costa
Pneus e cigarros estavam no veículo de passeioPneus e cigarros estavam no veículo de passeio   (Divulgação/DOF)

Uma carga com 45 pneus e 150 pacotes de cigarros contrabandeados foi apreendida pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) nesta quinta-feira (14), em Maracaju. O material era transportado em um Fiat Palio abordado durante bloqueio policial na MS-164, na região do distrito de Vista Alegre.

Durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram os produtos de origem estrangeira sem documentação fiscal. O motorista afirmou aos militares que havia sido contratado para levar os pneus até Campo Grande.

Segundo o condutor, ele receberia R$ 1 mil pelo transporte da carga. Já os cigarros apreendidos seriam revendidos na Capital.

O carro, os pneus e os cigarros foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

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Energisa Michel - Maio26

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