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Idoso é resgatado de avião no Pantanal após agravamento de saúde

Resgate aéreo foi acionado devido à dificuldade de acesso na região da Fazenda Nazaré

15 maio 2026 - 16h11Vinicius Costa
Idoso foi levado para o pronto-socorro de CorumbáIdoso foi levado para o pronto-socorro de Corumbá   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Idoso, de 76 anos, precisou ser transferido de aeronave do Pantanal do Paiaguás para Corumbá após apresentar agravamento no quadro de saúde. O resgate foi realizado pelo Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo os bombeiros, o homem apresentava cansaço intenso, falta de ar e dispneia, além de histórico recente de tabagismo. Durante o transporte, ele recebeu oxigênio suplementar e permaneceu com sinais vitais estáveis.

O paciente estava na Fazenda Nazaré, região de difícil acesso no Pantanal, e necessitava de atendimento médico especializado com urgência. Por causa da distância, foi necessário o acionamento da equipe aeromédica para o transporte até a área urbana de Corumbá.

A aeronave pousou no Aeroporto Internacional de Corumbá por volta das 14h30. No local, a equipe da viatura de resgate UR-153 realizou o atendimento e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Municipal.

Após o atendimento pré-hospitalar, o paciente ficou sob cuidados da equipe médica plantonista no pronto-socorro de Corumbá.

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Energisa Michel - Maio26

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