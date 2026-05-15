Idoso é resgatado de avião no Pantanal após agravamento de saúde

Idoso, de 76 anos, precisou ser transferido de aeronave do Pantanal do Paiaguás para Corumbá após apresentar agravamento no quadro de saúde. O resgate foi realizado pelo Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar.

Segundo os bombeiros, o homem apresentava cansaço intenso, falta de ar e dispneia, além de histórico recente de tabagismo. Durante o transporte, ele recebeu oxigênio suplementar e permaneceu com sinais vitais estáveis.

O paciente estava na Fazenda Nazaré, região de difícil acesso no Pantanal, e necessitava de atendimento médico especializado com urgência. Por causa da distância, foi necessário o acionamento da equipe aeromédica para o transporte até a área urbana de Corumbá.

A aeronave pousou no Aeroporto Internacional de Corumbá por volta das 14h30. No local, a equipe da viatura de resgate UR-153 realizou o atendimento e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Municipal.

Após o atendimento pré-hospitalar, o paciente ficou sob cuidados da equipe médica plantonista no pronto-socorro de Corumbá.

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