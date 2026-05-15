Motociclista cai e fica ferido após fugir de abordagem da PM em Corumbá

Motociclista, de 19 anos, ficou ferido após cair da moto durante uma ocorrência registrada na noite desta quinta-feira (14), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. Ele estava fugindo de uma abordagem da Polícia Militar.
O indivíduo foi encontrado consciente e orientado, com escoriações e cortes na perna esquerda, braço esquerdo e face, além de queixas de dor no pé.
Os bombeiros realizaram atendimento pré-hospitalar, com limpeza dos ferimentos, estabilização e monitoramento do estado clínico do motociclista ainda no local.
Após o atendimento inicial, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica de plantão.
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