VÍDEO: Caminhonete furou 'Pare' em acidente que matou motociclista na Capital

Câmera de segurança de uma residência flagrou o momento em que uma caminhonete avançou o pare de um cruzamento e causou a colisão que tirou a vida do motociclista Jorge Willian Pawlowsky, de 31 anos, no começo da tarde desta sexta-feira, dia 15.
O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Carumã e Urariocara, no Jardim Colúmbia. A caminhonete não respeitou a sinalização e avançou as vias e o motociclista, que seguia pela rua Carumã, não teve tempo de desviar.
As imagens reforçam o que havia sido dito por testemunhas, que o motociclista foi arremessado e com força do impacto, caiu no chão e sofreu exposição de massa encefálica.
Mesmo com o acionamento do socorro, Jorge não resistiu e morreu ainda no local. Ele era bastante conhecido na região, onde também trabalhava.
Pawlowsky é pai de três crianças, conforme informado para a reportagem, todas menores de idade.
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