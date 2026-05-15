Menu
Menu Busca sexta, 15 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Esportes

Dorival Júnior volta ao São Paulo após saída de Roger Machado

Treinador campeão da Copa do Brasil assume equipe até o fim de 2026 em meio à pressão por resultados

15 maio 2026 - 14h11Sarah Chaves, com CNN
Dorival JúniorDorival Júnior   (Rubens Chiri/São Paulo FC)

Eliminado da Copa do Brasil após derrota para o Juventude, o São Paulo FC definiu o substituto de Roger Machado e acertou o retorno do técnico Dorival Júnior. Campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo clube, ele assinará contrato até o fim de 2026.

As negociações enfrentaram resistência por questões financeiras. O clube considerava altos os valores salariais recebidos por Dorival em seu último trabalho, no Corinthians. Mesmo assim, após reunião em Florianópolis com o executivo Rui Costa e o coordenador Rafinha, as partes ajustaram os termos e chegaram a um acordo.

A definição aconteceu um dia após a derrota por 3 a 1 para o Juventude, resultado que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil e levou à saída de Roger Machado do comando da equipe.

Dorival retorna ao MorumBIS para sua terceira passagem pelo clube. Em 2023, comandou o São Paulo na conquista inédita da Copa do Brasil, título que encerrou um longo jejum do Tricolor na competição.

Após o trabalho no clube paulista, o treinador assumiu a Seleção Brasileira de Futebol. Pela equipe nacional, disputou 16 partidas, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. Ele deixou o cargo após a goleada sofrida para a Argentina nas Eliminatórias.

O último trabalho de Dorival foi no Corinthians. Pelo clube, esteve à frente da equipe em 63 partidas, com 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas, além dos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil.
 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ancelotti teve contrato renovado até 2030
Esportes
CBF renova contrato de Carlo Ancelotti até a Copa de 2030
Carlo Ancelotti
Esportes
Ancelotti define lista que pode decidir futuro de jogadores na seleção
Danielzinho foi destaque na competição
Esportes
Gabrielzinho leva dois ouros e Brasil vai ao pódio 19 vezes em Berlim
Tiro com arco e flecha vive melhor momento no MS
Esportes
De desconhecido a destaque nacional, tiro com arco vive expansão em MS
Canoísta baiano leva medalha no C1 500m
Esportes
Isaquias Queiroz é prata na Copa do Mundo de Canoagem na Hungria
FIFA anunciou a novidade
Esportes
Fifa confirma festas de abertura no México, Canadá e EUA para a Copa
Operário quer recuperação no torneio
Esportes
Sem vencer na Série D, Operário enfrenta líder Uberlândia no Jacques da Luz
Primeiro medalhista olímpico do Brasil no taekwondo masculino
Esportes
Maicon Andrade, medalhista olímpico, é suspenso por violar regras antidoping
Arcos das Olímpiadas
Esportes
Comitê Olímpico Internacional suspende restrições a bielorrussos
Foto: Divulgação
Esportes
Turismo esportivo ganha força entre mulheres que viajam sozinhas

Mais Lidas

Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Carreta no local do acidente
Polícia
Criança que morreu atropelada tentava pegar 'rabeira' da carreta quando foi atingida
Lucas Adriano Caniza Santos, o "Lucão" - Foto: Reprodução
Polícia
'Crime não impera', diz comandante do BOPE após morte de líder do CV em Sonora
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos