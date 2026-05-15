Dorival Júnior volta ao São Paulo após saída de Roger Machado

Eliminado da Copa do Brasil após derrota para o Juventude, o São Paulo FC definiu o substituto de Roger Machado e acertou o retorno do técnico Dorival Júnior. Campeão da Copa do Brasil de 2023 pelo clube, ele assinará contrato até o fim de 2026.

As negociações enfrentaram resistência por questões financeiras. O clube considerava altos os valores salariais recebidos por Dorival em seu último trabalho, no Corinthians. Mesmo assim, após reunião em Florianópolis com o executivo Rui Costa e o coordenador Rafinha, as partes ajustaram os termos e chegaram a um acordo.

A definição aconteceu um dia após a derrota por 3 a 1 para o Juventude, resultado que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil e levou à saída de Roger Machado do comando da equipe.

Dorival retorna ao MorumBIS para sua terceira passagem pelo clube. Em 2023, comandou o São Paulo na conquista inédita da Copa do Brasil, título que encerrou um longo jejum do Tricolor na competição.

Após o trabalho no clube paulista, o treinador assumiu a Seleção Brasileira de Futebol. Pela equipe nacional, disputou 16 partidas, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. Ele deixou o cargo após a goleada sofrida para a Argentina nas Eliminatórias.

O último trabalho de Dorival foi no Corinthians. Pelo clube, esteve à frente da equipe em 63 partidas, com 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas, além dos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil.



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