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Ancelotti define lista que pode decidir futuro de jogadores na seleção

Relação com 55 nomes é enviada à Fifa e serve de base para convocação final do Mundial

11 maio 2026 - 11h11Sarah Chaves
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti   (Instagram)

Quem ficar fora da lista de 55 nomes enviada por Carlo Ancelotti à Fifa nesta segunda-feira (11) estará automaticamente fora da disputa da Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira. O documento, mantido em sigilo pela CBF e pela entidade internacional, serve como base para a convocação final dos 26 jogadores que será anunciada no próximo dia 18 de maio.

Entre os nomes que devem aparecer na relação preliminar estão Neymar, Estêvão e até o zagueiro Thiago Silva, que ainda não foi chamado por Ancelotti desde que o treinador assumiu a seleção. A lista precisa incluir atletas monitorados pela comissão técnica e possíveis opções para substituições por questões físicas ou lesões.

A situação física, inclusive, virou a principal preocupação do treinador a um mês da Copa. O Brasil já perdeu Éder Militão e Rodrygo por lesão, enquanto Estêvão, considerado presença certa no Mundial, tenta se recuperar de um problema na coxa direita para não correr risco de ficar fora.

Já Neymar e Thiago Silva entram na categoria de apostas e experiência. Neymar não atua pela seleção desde outubro de 2023 e ficou fora das últimas convocações do italiano, mas segue sendo observado pela comissão técnica. Thiago Silva, por sua vez, não veste a camisa do Brasil desde a Copa de 2022.

Aos 41 anos, o zagueiro mantém boa relação com Ancelotti desde os tempos de Paris Saint-Germain, em 2012. Com dificuldades defensivas e desfalques no setor, ele ainda aparece como possibilidade para o Mundial.

A lista de 55 nomes não será divulgada publicamente. Pelo protocolo da Fifa, os clubes só serão oficialmente comunicados após a definição dos 26 convocados finais.

Desde o retorno ao Brasil no fim de abril, Ancelotti intensificou reuniões diárias com integrantes da comissão técnica, analistas de desempenho, Rodrigo Caetano e Juan para avaliar a condição física e técnica dos atletas.

Os jogadores convocados se apresentam no dia 25 de maio na Granja Comary, em Teresópolis. Antes da estreia na Copa, o Brasil ainda fará dois amistosos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e diante do Egito, em 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos. A estreia no Mundial será contra o Marrocos, em Nova Jersey.
 

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