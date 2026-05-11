Adolescente é apreendido após ser acusado de estuprar idosa em Três Lagoas

Adolescente, de 13 anos, foi apreendido durante o último sábado, dia 9, acusado de estuprar uma idosa, de 92 anos, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

No dia 4 de maio o adolescente teria invadido a residência da vítima após pular o muro do imóvel e praticado atos libidinosos mediante grave violência.

Durante o final de semana, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão contra ele, após a decretação de internação provisória pelo Poder Judiciário.

A medida foi adotada no curso de investigação que apura ato infracional análogo ao crime de estupro.

Nas as diligências foram reunidos depoimentos, imagens de câmeras de segurança e outros elementos de prova que subsidiaram a representação da autoridade policial pela internação provisória, posteriormente deferida pela Justiça.

O adolescente foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes, permanecendo a disposição da justiça.

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