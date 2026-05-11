Menu
Menu Busca segunda, 11 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Adolescente é apreendido após ser acusado de estuprar idosa em Três Lagoas

Ele teria invadido a residência da vítima após pular o muro do imóvel e praticado atos libidinosos mediante grave violência

11 maio 2026 - 10h55Vinicius Costa
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três LagoasDelegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas   (RCN 67)

Adolescente, de 13 anos, foi apreendido durante o último sábado, dia 9, acusado de estuprar uma idosa, de 92 anos, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

No dia 4 de maio o adolescente teria invadido a residência da vítima após pular o muro do imóvel e praticado atos libidinosos mediante grave violência.

Durante o final de semana, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão contra ele, após a decretação de internação provisória pelo Poder Judiciário.

A medida foi adotada no curso de investigação que apura ato infracional análogo ao crime de estupro.

Nas as diligências foram reunidos depoimentos, imagens de câmeras de segurança e outros elementos de prova que subsidiaram a representação da autoridade policial pela internação provisória, posteriormente deferida pela Justiça.

O adolescente foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes, permanecendo a disposição da justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Local do crime - Foto: WhatsApp / JD1
Justiça
Justiça nega prisão humanitária a acusado de executar mulher na João Arinos
Imagem Ilustrativa
Cidade
Maio Laranja reforça combate à violência sexual infantil na Capital
Frutas eram desviadas da empresa
Polícia
Idoso é preso suspeito de desviar e vender frutas da empresa em Campo Grande
Sede da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste
Polícia
Homem é preso após simular furto de caminhonete para aplicar golpe do seguro em MS
Divulgação / PMMS
Polícia
PM encontra plantação de maconha e armas em atendimento de suicídio no Monte Líbano
Vítima foi levada ao Hospital da Vida
Polícia
Rapaz é ferido a tiros por passageiro de HB20 em conveniência de Dourados
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) -
Polícia
Mulher vai tirar satisfação por roubo com usuários e é baleada na Capital
Carro bateu nas duas motocicletas
Polícia
Com placas de Batayporã, motorista bate em motos e mata 4 pessoas em SP
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel
Corpo de Bombeiros fez o resgate da vítima
Polícia
VÍDEO: Homem é resgatado após cair em córrego na Ernesto Geisel

Mais Lidas

Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Um dos carros foi parar nas margens da rodovia
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Caso aconteceu no meio da rua em Àgua Clara
Polícia
VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel