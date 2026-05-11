Com placas de Batayporã, motorista bate em motos e mata 4 pessoas em SP

Quatro pessoas morreram neste domingo, dia 10, na SP-225, entre Pederneiras e Bauru, em razão de um acidente de trânsito envolvendo duas motos e um Toyota Corolla, conduzido por um homem, de 37 anos. O veículo tinha placa de Batayporã, em Mato Grosso do Sul.

As vítimas foram identificadas como Lievilton Casanova da Silva, Dhonata Sabino, Franciele Regina Pantaleão Rodrigues e Natalie de Almeida Fernandes.

O condutor não teve o nome divulgado, mas foi preso em flagrante. Ele chegou a deixar o carro no local e fugir sem prestar socorro para as vítimas, mas ao se apresentar na delegacia, foi detido.

Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro, porém, as apurações iniciais apontam que havia bebidas alcoólicas no carro, que foi apreendido.

Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a ArteSP, o acidente aconteceu no sentido de Pederneiras para Bauru, quando o condutor bateu na traseira das duas motocicletas que seguiam no mesmo sentido.

A Polícia Científica realizou a perícia e os corpos dos quatro jovens foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para exame necroscópico.

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