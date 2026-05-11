Mulher vai tirar satisfação por roubo com usuários e é baleada na Capital

Mulher, de 46 anos, foi ferida com um disparo de arma de fogo na noite deste domingo, dia 10, após tirar satisfação com um grupo de usuários sobre um roubo cometido contra ela, no Marcos Roberto, em Campo Grande.

A vítima foi atingida no hemitórax esquerdo e foi socorrida pelo esposo, que conduziu ela até o Hospital Universitário para atendimento médico.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher foi vítima de assalto anteriormente, mas que neste domingo, decidiu tirar satisfação com um grupo de usuários de drogas que se encontrava na Rua Japão.

No entanto, ela foi surpreendida com um disparo de arma de fogo, mas ela não soube dizer de onde partiu o tiro que a feriu.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer na unidade hospitalar e coletar os dados e as informações complementares do caso.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

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