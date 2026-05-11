Menu
Menu Busca segunda, 11 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Mulher vai tirar satisfação por roubo com usuários e é baleada na Capital

A vítima foi atingida no hemitórax esquerdo e foi socorrida pelo esposo

11 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) -   (Foto: Arquivo / UCR25)

Mulher, de 46 anos, foi ferida com um disparo de arma de fogo na noite deste domingo, dia 10, após tirar satisfação com um grupo de usuários sobre um roubo cometido contra ela, no Marcos Roberto, em Campo Grande.

A vítima foi atingida no hemitórax esquerdo e foi socorrida pelo esposo, que conduziu ela até o Hospital Universitário para atendimento médico.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher foi vítima de assalto anteriormente, mas que neste domingo, decidiu tirar satisfação com um grupo de usuários de drogas que se encontrava na Rua Japão.

No entanto, ela foi surpreendida com um disparo de arma de fogo, mas ela não soube dizer de onde partiu o tiro que a feriu.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer na unidade hospitalar e coletar os dados e as informações complementares do caso.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Local do crime - Foto: WhatsApp / JD1
Justiça
Justiça nega prisão humanitária a acusado de executar mulher na João Arinos
Imagem Ilustrativa
Cidade
Maio Laranja reforça combate à violência sexual infantil na Capital
Frutas eram desviadas da empresa
Polícia
Idoso é preso suspeito de desviar e vender frutas da empresa em Campo Grande
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Polícia
Adolescente é apreendido após ser acusado de estuprar idosa em Três Lagoas
Sede da Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel do Oeste
Polícia
Homem é preso após simular furto de caminhonete para aplicar golpe do seguro em MS
Divulgação / PMMS
Polícia
PM encontra plantação de maconha e armas em atendimento de suicídio no Monte Líbano
Vítima foi levada ao Hospital da Vida
Polícia
Rapaz é ferido a tiros por passageiro de HB20 em conveniência de Dourados
Carro bateu nas duas motocicletas
Polícia
Com placas de Batayporã, motorista bate em motos e mata 4 pessoas em SP
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel
Corpo de Bombeiros fez o resgate da vítima
Polícia
VÍDEO: Homem é resgatado após cair em córrego na Ernesto Geisel

Mais Lidas

Motocicleta bateu na traseira de uma caminhonete
Polícia
Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente na Duque de Caxias
Um dos carros foi parar nas margens da rodovia
Polícia
Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante
Caso aconteceu no meio da rua em Àgua Clara
Polícia
VÍDEO: Homens são flagrados no 'rala e rola' a céu aberto em Água Clara
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Bombeiros salvaram homem que tentou tirar a própria vida em córrego da Ernesto Geisel