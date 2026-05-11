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Economia

Exportações de Mato Grosso do Sul crescem 6,26% no primeiro quadrimestre

Estado exportou US$ 3,61 bilhões entre janeiro e abril, com avanço puxado por soja, celulose e carne bovina

11 maio 2026 - 08h40Vinicius Costa
Exportações cresceram no MSExportações cresceram no MS   (Comunicação Semadesc)

As exportações de Mato Grosso do Sul somaram US$ 3,61 bilhões entre janeiro e abril de 2026, alta de 6,26% em relação ao mesmo período do ano passado. Com importações de US$ 893,1 milhões, o Estado registrou superávit de US$ 2,72 bilhões na balança comercial, crescimento de 7,91% na comparação anual.

Os dados da Carta de Conjuntura do Setor Externo, elaborada pela Semadesc, mostram ainda avanço de 16,61% no volume exportado, que alcançou 9,67 milhões de toneladas no quadrimestre. O desempenho foi puxado principalmente pelo agronegócio e pela indústria de transformação.

A soja liderou a pauta exportadora sul-mato-grossense, com participação de 32,01%, seguida pela celulose, com 26,02%, e pela carne bovina, com 19,02%. A China permaneceu como principal destino dos produtos do Estado, concentrando 48,29% das exportações.

Entre os municípios, Três Lagoas respondeu pela maior fatia das exportações estaduais, com 17,84% do total comercializado. Ribas do Rio Pardo, Dourados e Campo Grande aparecem na sequência entre os principais polos exportadores.

Segundo a Semadesc, o resultado reflete o avanço da capacidade industrial e da competitividade de Mato Grosso do Sul nos mercados internacionais. O Porto de Paranaguá concentrou 40,36% das mercadorias exportadas pelo Estado, seguido pelo Porto de Santos. 

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