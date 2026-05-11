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Rapaz é ferido a tiros por passageiro de HB20 em conveniência de Dourados

Vítima diz conhecer autor, mas preferiu não repassar dados aos policiais

11 maio 2026 - 09h38Vinicius Costa
Vítima foi levada ao Hospital da VidaVítima foi levada ao Hospital da Vida   (Caarapó News)

Rapaz, de 31 anos, foi ferido com um tiro de raspão na testa durante a madrugada desta segunda-feira, dia 11, em frente a uma conveniência, no bairro Canaã, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava no estabelecimento ingerindo bebida alcoólica, quando um veículo Hyundai HB20 se aproximou e o passageiro desceu atirando contra a vítima, atingindo de raspão a testa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital da Vida. Uma equipe da Polícia Militar conversou com a vítima, que indicou saber quem era o autor que estava no veículo.

Porém, com medo de possíveis represálias, preferiu não passar a identificação e não registrar uma denúncia de primeiro momento.

O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio.

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