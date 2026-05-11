Rapaz é ferido a tiros por passageiro de HB20 em conveniência de Dourados

Rapaz, de 31 anos, foi ferido com um tiro de raspão na testa durante a madrugada desta segunda-feira, dia 11, em frente a uma conveniência, no bairro Canaã, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava no estabelecimento ingerindo bebida alcoólica, quando um veículo Hyundai HB20 se aproximou e o passageiro desceu atirando contra a vítima, atingindo de raspão a testa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital da Vida. Uma equipe da Polícia Militar conversou com a vítima, que indicou saber quem era o autor que estava no veículo.

Porém, com medo de possíveis represálias, preferiu não passar a identificação e não registrar uma denúncia de primeiro momento.

O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio.

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