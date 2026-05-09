Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante

Dois motoristas ficaram feridos após uma colisão frontal entre um Chevrolet Celta e um Fiat Uno na manhã deste sábado (9), na BR-163, em Rio Brilhante.

O acidente aconteceu próximo a um radar, no trecho entre o Posto Zitão e uma usina. As causas da batida ainda serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Com o impacto, os condutores ficaram presos às ferragens. Segundo as equipes de resgate, as vítimas são homens de 79 e 53 anos, motoristas do Uno e do Celta, respectivamente, conforme o site Diário de Rio Brilhante.

O atendimento foi realizado por equipes da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia, e pelo Corpo de Bombeiros de Rio Brilhante. Após os primeiros socorros, os dois homens foram encaminhados conscientes ao hospital do município, com suspeita de fraturas.

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