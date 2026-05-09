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Colisão frontal deixa dois motoristas feridos na BR-163, em Rio Brilhante

Vítimas foram resgatadas das ferragens e levadas conscientes ao hospital do município

09 maio 2026 - 12h30Vinicius Costa
Um dos carros foi parar nas margens da rodoviaUm dos carros foi parar nas margens da rodovia   (Diário de Rio Brilhante)

Dois motoristas ficaram feridos após uma colisão frontal entre um Chevrolet Celta e um Fiat Uno na manhã deste sábado (9), na BR-163, em Rio Brilhante.

O acidente aconteceu próximo a um radar, no trecho entre o Posto Zitão e uma usina. As causas da batida ainda serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Com o impacto, os condutores ficaram presos às ferragens. Segundo as equipes de resgate, as vítimas são homens de 79 e 53 anos, motoristas do Uno e do Celta, respectivamente, conforme o site Diário de Rio Brilhante.

O atendimento foi realizado por equipes da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia, e pelo Corpo de Bombeiros de Rio Brilhante. Após os primeiros socorros, os dois homens foram encaminhados conscientes ao hospital do município, com suspeita de fraturas.

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