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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

09 maio 2026 - 12h50Taynara Menezes, com Agência Brasil
Bilhetes da Mega-SenaBilhetes da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As seis dezenas do concurso 3.006 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 45 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa e pelo aplicativo Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. 

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