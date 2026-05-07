Brasil ganha novos embaixadores diplomáticos de países da Ásia, África e Caribe

O Brasil passou a contar oficialmente com novos embaixadores de sete países após cerimônia realizada nesta quarta-feira (6) no Palácio do Planalto. A chegada dos representantes diplomáticos ajuda a fortalecer relações internacionais e pode facilitar acordos, emissão de documentos, atendimento consular e diálogo direto para estrangeiros que vivem no Brasil ou brasileiros que mantêm vínculos com esses países.

Os novos embaixadores entregaram as chamadas cartas credenciais ao presidente Lula d, documento que oficializa o início da atuação diplomática no país. A partir disso, eles passam a representar oficialmente suas nações em negociações políticas, econômicas, culturais e comerciais.

A presença de embaixadores ativos ajuda no avanço de parcerias internacionais e facilita o suporte para cidadãos estrangeiros que vivem no Brasil, já que embaixadas e consulados costumam atuar em serviços como regularização documental, assistência jurídica e apoio em situações emergenciais.

Segundo Lula, o objetivo é ampliar o diálogo entre os países e fortalecer a cooperação internacional. “Seguimos trabalhando na perspectiva da receptividade e do diálogo entre as nações, com apostas no multilateralismo e na cooperação internacional”, afirmou o presidente.

Os novos representantes diplomáticos no Brasil são dos seguintes países: Japão, Haiti, Suriname, Filipinas, Coreia do Norte, Cuba e Moçambique.

Entre os diplomatas apresentados estão Yasushi Noguchi, do Japão; Víctor Manuel Cairo Palomo, de Cuba; Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, do Haiti; e Alexandre Herculano Manjate, de Moçambique.



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