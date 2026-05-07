Feira do Sesc impulsiona vendas e divulgação de pequenos negócios de idosos

Cerca de 30 empreendedores participaram da Feira de Negócios do Sesc 60+, realizada no Sesc Camillo Boni, em Campo Grande, reunindo principalmente pessoas com mais de 60 anos que encontraram no artesanato, na culinária e em pequenos negócios uma forma de complementar a renda e ampliar a rede de contatos.

A feira contou com expositores dos programas Sesc 60+ e Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI), com venda de produtos como crochê, cerâmica, cafés, biscoitos, mel, semijoias, doces e itens voltados ao Dia das Mães.

Entre os participantes estava a aposentada Maria do Socorro Cunha, de 67 anos, que transformou os bombons feitos em casa em uma fonte de renda. Hoje, ela e a filha participam de feiras e trabalham com encomendas de sabores como jabuticaba, tangerina e graviola.

“Começamos fazendo em casa para presentear amigos e acabou virando uma fonte de renda. Aqui a gente tem potencial de venda. Os expositores são parceiros e uma feira acaba ajudando a outra”, afirmou.

A confeiteira Gisele Costa Alves participou pela primeira vez e contou que vendeu todos os produtos ao longo do evento. Segundo ela, além das vendas, a feira ajudou na divulgação do trabalho.

“Foi muito bem aceito. Vendi tudo, graças a Deus. O mais legal é que as pessoas conhecem o produto aqui e já pegam contato para encomendas depois”, relatou.

A artesã Lídia Tieko Hosoi, de 71 anos, também participou expondo peças de crochê produzidas há quase oito anos. Para ela, a atividade vai além da renda extra. “É muito importante participar. Além da renda extra, isso faz bem para a memória, para a mente e para a autoestima”, contou.

Segundo a pedagoga Maice Amaral, do TSPI do Sesc 60+, a proposta da feira é incentivar pequenos empreendedores e ampliar a visibilidade dos produtos desenvolvidos pelos participantes.

“A maioria dos expositores é do público 60+. A participação é gratuita e a ideia é justamente incentivar, dar oportunidade e visibilidade para esses pequenos negócios”, afirmou.



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