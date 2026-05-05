Menu
Menu Busca terça, 05 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Justiça acaba com ação do PT que questionava aumento da 'taxa do lixo' em Campo Grande

A decisão é do juiz Eduardo Lacerda Trevisan, que acolheu a preliminar suscitada pela prefeitura

05 maio 2026 - 20h29Vinícius Santos
Prefeita Adriane Lopes - Foto: Vitor Kramer Prefeita Adriane Lopes - Foto: Vitor Kramer  

“EXTINTO O FEITO” - assim o juiz Eduardo Lacerda Trevisan, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, acabou com a ação do Partido dos Trabalhadores (PT), que questionava atos da prefeita Adriane Lopes (PP), que, segundo a ação, encareceu a "Taxa do Lixo" paga pela população em 2026.

O processo vinha tramitando na Justiça desde 09 de março e teve parecer favorável do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), defendendo, assim como o autor da ação, a suspensão da eficácia do PSEI (Perfil Socioeconômico Imobiliário) 2026, entre outros pontos.

Mesmo assim, o magistrado decidiu que "a lei não prevê a possibilidade de impetração de mandado de segurança coletivo por partido político com a finalidade de defesa de interesses de terceiro, envolvendo questões tributárias".

A decisão foi tomada em sede de análise das preliminares alegadas pela prefeitura de Campo Grande. Ou seja, o juiz acatou a alegação, determinando, "ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O FEITO sem a resolução do mérito."

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Réu é condenado a 4 anos em regime aberto por tiros em confusão com empresário na Capital
Vítima já apresentava sinais de envenenamento
Cidade
Homem é socorrido após ataque de jararaca em fazenda no Pantanal
Divulgação / PMMS
Polícia
Empurrando moto sem combustível, homem é preso por receptação no Colúmbia
Foto: Sarah Chaves
Cidade
Câmara rejeita gestão por OSCs que terceiriza Saúde de Campo Grande
TJMS abre seleção de estágio com remuneração de até R$ 1.317 e prova on-line
Oportunidade
TJMS abre seleção de estágio com remuneração de até R$ 1.317 e prova on-line
Tribunal de Contas da União (TCU) / Leopoldo Silva/Agência Senado
Economia
Entidades do setor financeiro criticam decisão do TCU que suspende consignado do INSS
Homem que tentou matar empresário a tiros em Campo Grande enfrenta júri nesta terça
Justiça
Homem que tentou matar empresário a tiros em Campo Grande enfrenta júri nesta terça
Foto: Izaias Medeiros
Cidade
Projeto sobre gestão de unidades de saúde volta à pauta da Câmara
A programação inclui abordagens educativas nas ruas
Trânsito
Campanha Maio Amarelo 2026 é lançada com tema "Enxergar o outro é salvar vidas"
Aluno de 15 anos ganha concurso de cartas e representa MS em etapa nacional
Cidade
Aluno de 15 anos ganha concurso de cartas e representa MS em etapa nacional

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Acidente de moto mata jovem de 19 anos no bairro São Conrado, em Campo Grande
Carteira de trabalho
Brasil
Em vídeo, rede de supermercados anuncia fim da escala 6x1 e adoção do modelo 5x2
Bigode é procurado por vários crimes em Campo Grande
Polícia
Foragido por homicídio, 'Bigode' é procurado em Campo Grande