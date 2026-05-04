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Aluno de 15 anos ganha concurso de cartas e representa MS em etapa nacional

Redação aborda importância das relações humanas em tempos digitais

04 maio 2026 - 18h11Vinicius Costa

O estudante Miguel Pergher de Oliveira, de 15 anos, venceu a etapa estadual em Mato Grosso do Sul do 55º Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido no Brasil pelos Correios. Aluno do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM/AHS), ele garantiu prêmio de R$ 1.725, enquanto a escola receberá R$ 1.875.

Com o tema “Escreva uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas num mundo digital”, a edição reuniu 31 instituições de ensino, entre públicas e privadas. O texto do estudante aborda os impactos das conexões virtuais e propõe reflexão sobre o equilíbrio entre o ambiente digital e as relações presenciais.

Na redação, Miguel destaca a necessidade de preservar vínculos reais e investir no autoconhecimento, além de sugerir práticas como redução do uso de redes sociais e valorização de atividades presenciais, como leitura, hobbies e convivência familiar.

O concurso é organizado internacionalmente pela União Postal Universal, agência ligada à Organização das Nações Unidas, com o objetivo de incentivar a escrita e a criatividade entre jovens. No Brasil, a disputa ocorre em etapas escolar, estadual e nacional.

Com a vitória, o estudante agora avança para a fase nacional, em que concorre com representantes de outros estados. O vencedor dessa etapa representará o país na fase internacional do concurso.

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