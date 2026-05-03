Câmara Municipal sedia curso gratuito voltado a projetos sociais em Campo Grande

Nesta segunda-feira, 04 de maio, a Câmara Municipal de Campo Grande recebe a 2ª edição da Palestra de Capacitação em Captação de Recursos – OSC Organizada. O encontro vai além de uma formação técnica e propõe a construção de caminhos para organizações sociais, igrejas, lideranças comunitárias e projetos que buscam ampliar organização, sustentabilidade e impacto social.

Promovido pelo vereador Herculano Borges (Republicanos), o evento tem como foco atender instituições que já desenvolvem ações sociais, mas enfrentam dificuldades na estruturação de projetos, organização documental e acesso a recursos.

“Muitos desses projetos já fazem um trabalho essencial, mas ainda enfrentam dificuldades por falta de orientação técnica. A proposta é justamente oferecer esse caminho, com mais organização, segurança e autonomia”, afirmou o vereador.

A expectativa é de forte participação do terceiro setor, reunindo organizações que atuam diretamente nas comunidades e buscam soluções práticas para fortalecer sua gestão e ampliar resultados.

A capacitação será conduzida pela especialista Jana Santos, referência nacional em captação de recursos. Ela destaca que o desafio das instituições está na forma como estruturam e apresentam suas iniciativas.

“A maioria das organizações ainda opera no modo sobrevivência, não no modo estratégia. Captação não é pedir dinheiro, é posicionamento, clareza e estrutura”, explicou.

Segundo Jana, muitas entidades realizam trabalhos relevantes, mas não conseguem transformá-los em projetos estruturados, o que dificulta o acesso a financiamentos. “Muitas instituições fazem ações incríveis, mas não conseguem traduzir isso em projetos organizados. E isso impede o acesso a recursos”, completou.

Entre os participantes está Jairo César, fundador do Instituto Bola de Ouro, que há mais de 20 anos atua com crianças e adolescentes no bairro Tiradentes. O projeto já impactou mais de 3 mil jovens.

“A gente sempre teve prática, mas precisava de mais conhecimento técnico. O curso ajuda justamente nisso: organizar melhor o projeto, entender como captar recursos e crescer com mais segurança”, afirmou.

Além da formação técnica, o evento também funciona como espaço de articulação e troca de experiências entre lideranças que enfrentam desafios semelhantes no dia a dia.

A primeira edição, realizada em 2025, reuniu quase 300 participantes e mais de 160 organizações, reforçando a demanda por capacitação e profissionalização no terceiro setor em Campo Grande.

A iniciativa busca fortalecer projetos já existentes e ampliar o alcance de ações sociais que impactam famílias e comunidades em diferentes regiões da cidade.

SERVIÇO

Evento: 2ª edição do Curso de Capacitação em Captação de Recursos – OSC Organizada

Data: 04 de maio (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Câmara Municipal de Campo Grande

Entrada: gratuita

Vagas: limitadas

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