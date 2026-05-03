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Mãe salva filha após tentativa de suicídio em Paranaíba

A Polícia Militar foi acionada e, no local, auxiliou a conter a mulher que tentava tirar a própria vida

03 maio 2026 - 18h11Vinícius Santos
Polícia Militar de Paranaíba | Divulgação Polícia Militar de Paranaíba | Divulgação  

Uma ocorrência registrada na madrugada de sábado (2), em Paranaíba, foi atendida pela Polícia Militar após um chamado inicial que relatava que uma pessoa estaria tentando agredir a mãe.

Segundo o histórico da ocorrência, ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a mãe tentando conter a filha, que havia acabado de cortar o punho esquerdo com o uso de uma lâmina de gilete.

Ainda conforme o registro, a jovem estava bastante exaltada, em visível estado de embriaguez, exalando forte odor etílico e, a todo momento, tentando se desvencilhar para retornar ao banheiro, pegar a lâmina novamente e tentar contra a própria vida.

Diante da situação e após várias tentativas sem êxito em acalmá-la, foi necessário o uso de algemas para contê-la até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. A mulher foi então encaminhada à Santa Casa do município para os devidos cuidados médicos.

Diante do fato, foi lavrado boletim de ocorrência e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

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