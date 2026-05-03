Mãe salva filha após tentativa de suicídio em Paranaíba

Uma ocorrência registrada na madrugada de sábado (2), em Paranaíba, foi atendida pela Polícia Militar após um chamado inicial que relatava que uma pessoa estaria tentando agredir a mãe.

Segundo o histórico da ocorrência, ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a mãe tentando conter a filha, que havia acabado de cortar o punho esquerdo com o uso de uma lâmina de gilete.

Ainda conforme o registro, a jovem estava bastante exaltada, em visível estado de embriaguez, exalando forte odor etílico e, a todo momento, tentando se desvencilhar para retornar ao banheiro, pegar a lâmina novamente e tentar contra a própria vida.

Diante da situação e após várias tentativas sem êxito em acalmá-la, foi necessário o uso de algemas para contê-la até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros. A mulher foi então encaminhada à Santa Casa do município para os devidos cuidados médicos.

Diante do fato, foi lavrado boletim de ocorrência e o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

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