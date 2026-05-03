Hóspede leva surra de recepcionista após confusão por cone em hotel de Bonito

Dois homens entraram em vias de fato em um hotel em Bonito na madrugada deste domingo (3), após um episódio envolvendo o atropelamento de um cone de sinalização. A Polícia Militar precisou intervir para conter a confusão.

Segundo consta na ocorrência, a guarnição foi acionada para atender a uma possível agressão. Ao chegar ao local, os policiais identificaram um homem e sua esposa, hóspedes do hotel, além do recepcionista.

Conforme o relato do casal, eles chegaram ao estabelecimento e passaram por cima de um cone de sinalização de trânsito, chegando a arremessá-lo em frente a uma residência. Na sequência, o recepcionista saiu da recepção e foi em direção ao homem, momento em que ambos iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas.

Durante o conflito, o homem (hospode) afirmou ter perdido uma corrente e um pingente de ouro, avaliados em cerca de R$ 10 mil, e manifestou interesse em representar contra o recepcionista.

Os envolvidos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Bonito, o Hospital Darcy João Bigaton, para realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde foram adotadas as demais providências.

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