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Hóspede leva surra de recepcionista após confusão por cone em hotel de Bonito

A vítima relatou que, durante a briga, perdeu uma corrente avaliada em cerca de R$ 10 mil

03 maio 2026 - 17h11Vinícius Santos
Polícia Militar de Bonito | Polícia Militar de Bonito |   (Divulgação)

Dois homens entraram em vias de fato em um hotel em Bonito na madrugada deste domingo (3), após um episódio envolvendo o atropelamento de um cone de sinalização. A Polícia Militar precisou intervir para conter a confusão.

Segundo consta na ocorrência, a guarnição foi acionada para atender a uma possível agressão. Ao chegar ao local, os policiais identificaram um homem e sua esposa, hóspedes do hotel, além do recepcionista.

Conforme o relato do casal, eles chegaram ao estabelecimento e passaram por cima de um cone de sinalização de trânsito, chegando a arremessá-lo em frente a uma residência. Na sequência, o recepcionista saiu da recepção e foi em direção ao homem, momento em que ambos iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas.

Durante o conflito, o homem (hospode) afirmou ter perdido uma corrente e um pingente de ouro, avaliados em cerca de R$ 10 mil, e manifestou interesse em representar contra o recepcionista.

Os envolvidos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Bonito, o Hospital Darcy João Bigaton, para realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil de Bonito, onde foram adotadas as demais providências.

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