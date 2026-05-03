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Puxões de cabelo contra mulher em festa terminam com homem preso em Maracaju

No estacionamento do evento, PM foi acionada, e vítima relatou que já teria sofrido outras agressões do acusado

03 maio 2026 - 14h32Vinícius Santos
Divulgação / Assessoria / PMMSDivulgação / Assessoria / PMMS  

Um homem de 34 anos foi preso na madrugada deste domingo (3), durante a Festa da Linguiça de Maracaju 2026, acusado de violência doméstica contra a companheira, uma mulher de 25 anos. A prisão foi realizada por policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), no Parque de Exposição Libório Ferreira de Souza.

Segundo divulgado pela Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h20, quando a equipe foi acionada por um supervisor de segurança privada após a informação de que um homem estaria agredindo a companheira no estacionamento do evento.

No local, os policiais encontraram a vítima em estado de abalo emocional. À equipe, ela relatou que, após uma discussão, o companheiro teria puxado seus cabelos, a empurrado e apertado seus braços. Conforme o relato, as agressões teriam sido motivadas por ciúmes e pelo fato de o acusado estar sob efeito de álcool.

Durante a abordagem, o homem apresentou comportamento agressivo e não colaborativo, sendo necessário contê-lo e acomodá-lo no compartimento de presos da viatura, para resguardar a integridade física de todos os envolvidos.

A vítima também informou aos policiais que já teria sido agredida em outras ocasiões e relatou que, recentemente, recebeu por aplicativo de mensagens uma imagem de uma arma de fogo, que teria sido utilizada pelo acusado como forma de ameaça.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ele permanece à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

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