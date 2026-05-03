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Ciclista morre após ser atingido por carro em Batayporã

O hovem tinha vindo do Paraguai em busca de trabalho na cidade

03 maio 2026 - 09h54Sarah Chaves
Foto: Redes SociaisFoto: Redes Sociais  

Um ciclista identificado como Cristian Benigno Centurião Chaves, de 20 anos, morreu em um acidente envolvendo um carro na noite de sábado (2), no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Antônio Espinosa Mustafá, em Batayporã.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente envolveu um Fiat Uno com placas de Batayporã. O motorista e o ciclista seguiam no mesmo sentido, do bairro para o centro, quando houve a batida. Com a força do impacto, o carro subiu na calçada e ficou danificado, assim como a bicicleta.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o jovem já estava sem vida quando o socorro chegou.

Cristian era natural do Paraguai e havia se mudado para Batayporã para trabalhar em um frigorífico da cidade.

O motorista do carro, de 45 anos, também paraguaio, foi detido pela Polícia Militar. Segundo a polícia, não foi constatado que ele estivesse embriagado.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local e seguem investigando as circunstâncias do acidente.

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