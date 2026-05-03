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Clima

Com tempo seco, temperatura pode chegar a 31°C em Campo Grande neste domingo

Em todo o Estado, a previsão é de sol forte e rajadas de vento

03 maio 2026 - 08h45Sarah Chaves
Foto: Sarah Chaves Foto: Sarah Chaves  

O domingo (3) será de sol forte, calor e tempo mais seco em Mato Grosso do Sul, com poucas mudanças no clima ao longo do dia. A previsão indica temperaturas elevadas em praticamente todo o Estado, com máximas que podem chegar aos 35°C e umidade do ar mais baixa, o que exige atenção com hidratação.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a condição é causada pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo firme, com variação de nuvens. Apesar disso, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas nas regiões sul e sudoeste, principalmente ao longo do domingo.

Os ventos também ganham força e mudam de direção ao longo do dia, podendo atingir velocidades entre 30 e 50 km/h, com rajadas pontuais mais intensas.

Nas regiões sul e Grande Dourados, as temperaturas variam entre 18°C e 32°C. No Pantanal e sudoeste, os termômetros podem marcar entre 22°C e 35°C. Já nas regiões norte, leste e Bolsão, a máxima também pode chegar aos 35°C. Em Campo Grande, a previsão é de mínima entre 21°C e 23°C e máxima de até 31°C.

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