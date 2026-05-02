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Tempo instável marca o sábado em Mato Grosso do Sul

Campo Grande deve ter variação de nuvens e possibilidade de chuva isolada no fim do dia

02 maio 2026 - 07h50Sarah Chaves    atualizado em 02/05/2026 às 09h51
Foto: Taynara MenezesFoto: Taynara Menezes  

O sábado (2) começa com sol e tempo firme em Campo Grande, mas a previsão indica mudança ao longo do dia, com chance de chuva e até tempestades em parte do estado.

Na Capital, a mínima deve ficar em torno de 22°C, com máxima chegando aos 30°C. O dia começa com variação de nuvens e sensação de calor, mas a partir da tarde o tempo pode virar, com possibilidade de pancadas isoladas, raios e rajadas de vento.

No restante de Mato Grosso do Sul, o cenário é de sol entre nuvens na maior parte do dia, mas com aumento das instabilidades por causa da passagem de uma frente fria. As regiões sudoeste e sul devem sentir mais os efeitos, com maior risco de chuva forte e temporais.

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