Corumbá lidera acumulados de chuva nas últimas 24 horas em MS

A chuva registrada nas últimas 24 horas em Mato Grosso do Sul teve volumes expressivos em diversas regiões, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O maior acumulado foi em Corumbá (Serra do Amolar), com 84 mm, seguido por Mundo Novo (50,8 mm) e Dois Irmãos do Buriti (47,8 mm).

Outros municípios também tiveram volumes significativos, como Aquidauana (41,8 mm), Nioaque (38 mm) e Campo Grande, com 31,6 mm. Na região do Pantanal, Nhumirim (Nhecolândia) registrou 30 mm. Já em cidades como Anaurilândia (28,6 mm), Miranda (28,2 mm) e Corumbá (27,6 mm, na região do Nabileque), os acumulados também chamaram atenção.

Na outra faixa do Estado, os volumes foram menores, mas ainda relevantes. Aral Moreira registrou 19,2 mm, Bela Vista (18,6 mm), Ponta Porã (17 mm) e Iguatemi (14,6 mm). Dourados teve 12,6 mm e Jardim, 11,6 mm.

Segundo o Cemtec, a instabilidade persiste e a chuva tende a se espalhar para outras regiões do estado. Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

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