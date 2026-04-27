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Homem é preso suspeito de ferir companheira com golpe de faca no Nova Lima

O caso foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher e a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h

27 abril 2026 - 11h11Vinícius Santos
Viatura Polícia MilitarViatura Polícia Militar   (PMMS)

Um homem de 32 anos foi preso pela Força Tática da Polícia Militar no domingo (26), no bairro Vida Nova, região do grande Nova Lima, em Campo Grande, suspeito de agredir a própria companheira após ela se recusar a acompanhá-lo para comprar drogas.

Segundo apuração do JD1, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima caída ao solo, consciente, porém com dificuldade na fala em razão de uma lesão abaixo da orelha.

Conforme relato da vítima, o suspeito teria exigido que ela o acompanhasse para buscar entorpecentes. Diante da negativa, iniciou-se uma discussão, momento em que ela teria sido atingida por um golpe de faca na região do pescoço. Após a agressão, o suspeito fugiu, seguindo em direção à residência do pai.

Testemunhas informaram aos policiais que o suspeito apresentava comportamento agressivo recorrente contra a vítima e que ela pediu ajuda logo após o ataque.

Com base nas informações, a Força Tática iniciou diligências e localizou o suspeito na rua Venâncio Aires, nas proximidades da casa do pai, transitando de bicicleta e carregando uma mochila. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir, sendo acompanhado e abordado pela equipe.

Durante a abordagem, ao ser questionado sobre a faca utilizada na agressão, o suspeito negou os fatos e afirmou que a própria vítima teria se ferido. Ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). 

No trajeto, segundo o registro policial, passou a desacatar e ameaçar a equipe. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à UPA 24h.

Ainda conforme informações apuradas, o suspeito possui diversas passagens criminais, incluindo porte irregular de arma de fogo e uma tentativa de homicídio registrada em junho de 2025.

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