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Suspeito de matar jovem 'friamente' em conveniência é preso em Naviraí

Ele tentou fugir da abordagem da Polícia Militar em um distrito da cidade, mas foi alcançado portando uma arma e estava com drogas

27 abril 2026 - 09h55Vinicius Costa
Glauber Tinoco foi preso tentando deixar a cidadeGlauber Tinoco foi preso tentando deixar a cidade   (Ta Na Mídia Naviraí)

Glauber Miranda Tinoco, de 29 anos, suspeito de cometer o homicídio de maneira fria e brutal contra João Vitor da Silva da Fonseca, de 25 anos, na madrugada do último sábado, dia 25, em Naviraí, foi preso pela Polícia Militar, tentando fugir da cidade.

Ele foi detido no distrito de Guassulândia durante a noite deste domingo, dia 26, ao tentar fugir da abordagem dos policiais, que conseguiram localizá-lo. No momento da prisão, ele portava uma arma de fogo, utilizada no crime contra João Vitor, e porções de cocaína e crack.

Segundo o site Ta Na Mídia Naviraí, o suspeito também chegou a dispensar uma mochila no momento em que começou a fugir dos policiais. Ao ser alcançado, ele confessou o uso da arma para cometer o homicídio.

João Vitor da Silva foi atingido por disparos na cabeça no momento em que Glauber se aproximou dele. O caso aconteceu em frente a uma conveniência no centro da cidade.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito ainda teria sequestrado uma pessoa e a obrigou a dirigir por vários locais, inclusive uma rodovia estadual. Conforme essa vítima de sequestro, de 28 anos, o atirador teria descido em um ponto da MS-141 e embarcado em outro veículo que dava apoio para a fuga.

Glauber Tinoco já era considerado foragido pela Polícia Civil em decorrência de um crime cometido em novembro de 2025, quando atirou contra um homem em um bar na região central.

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