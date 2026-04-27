Menu
Menu Busca segunda, 27 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Polícia

Rapaz é assassinado a tiros na varanda da própria casa em Nova Andradina

Suspeito dos disparos teria pulado muro do imóvel para cometer o crime

27 abril 2026 - 07h10Vinicius Costa    atualizado em 27/04/2026 às 08h41
Polícia Militar fez o isolamento do localPolícia Militar fez o isolamento do local   (Jornal da Nova)

Victor Henrique de Matos Sumi, de 29 anos, foi assassinado a tiros enquanto estava na varanda da própria residência durante a tarde deste domingo, dia 26, no Jardim Imperial, em Nova Andradina - 298 quilômetros de Campo Grande.

No momento em que aconteceu o crime, a vítima estava na parte da frente do imóvel usando celular com fone de ouvido, quando foi atingido pelos disparos. O caso aconteceu na rua Professor José Dias de Almeida.

O suspeito dos disparos teria chegado em uma motocicleta, pulou o muro e efetuou os tiros que atingiram a cabeça de Victor Henrique, conforme detalhes divulgados pelo site Jornal da Nova.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pôde ser feito para salvar a vida do rapaz, que já estava sem os sinais vitais. A Polícia Militar também atuou no local e isolou área.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe, e o caso será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Misael faleceu ainda no local do acidente
Polícia
Rapaz morre após capotar carro em propriedade rural de Dois Irmãos do Buriti
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Moraes manda demitir policiais condenados por tortura e reafirma entendimento do STF
Karyn ficou desaparecida por 9 dias em Santa Catarina
Polícia
Suspeita de desviar R$ 40 mil, campo-grandense reaparece em SC
Itens apreendidos - Foto: Divulgação / PMMT
Polícia
Após cavar a própria cova, menino de 12 anos é salvo pela PMMT de execução
Viatura Polícia Militar
Polícia
Homem é preso suspeito de ferir companheira com golpe de faca no Nova Lima
Divulgação / PMMS
Polícia
Tentativa de fuga termina com prisão de homem armado em Nova Alvorada do Sul
Glauber Tinoco foi preso tentando deixar a cidade
Polícia
Suspeito de matar jovem 'friamente' em conveniência é preso em Naviraí
Garras cumpre vários mandados em Coxim e Rio Verde de Mato Grosso
Polícia
Investigado morre em confronto durante operação do Garras em Coxim
 Com eles, foram apreendidos dois revólveres, um facão, porções de droga do tipo skunk e celulares
Polícia
Três morrem em confronto com a PM em possível acerto entre facções em Costa Rica
Local onde ocorreu o confronto
Polícia
Homem com facão avança contra PM à paisana e morre em confronto em Fátima do Sul

Mais Lidas

Local da ocorrência - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
Homem morto em confronto com a PM no Jardim Noroeste tinha anotações policiais
Acidente aconteceu na Avenida Cônsul Assaf Trad
Polícia
Motociclista morre em colisão frontal com carro em avenida de Campo Grande
Equipes no local
Interior
Homem é encontrado morto em fazenda e suspeita é de ataque de javali em Douradina
Veículos ficaram com a frente destruída
Polícia
Motorista morre em acidente a caminho da casa da mãe em Campo Grande