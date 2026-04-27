Rapaz é assassinado a tiros na varanda da própria casa em Nova Andradina

Victor Henrique de Matos Sumi, de 29 anos, foi assassinado a tiros enquanto estava na varanda da própria residência durante a tarde deste domingo, dia 26, no Jardim Imperial, em Nova Andradina - 298 quilômetros de Campo Grande.

No momento em que aconteceu o crime, a vítima estava na parte da frente do imóvel usando celular com fone de ouvido, quando foi atingido pelos disparos. O caso aconteceu na rua Professor José Dias de Almeida.

O suspeito dos disparos teria chegado em uma motocicleta, pulou o muro e efetuou os tiros que atingiram a cabeça de Victor Henrique, conforme detalhes divulgados pelo site Jornal da Nova.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas nada pôde ser feito para salvar a vida do rapaz, que já estava sem os sinais vitais. A Polícia Militar também atuou no local e isolou área.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe, e o caso será investigado.

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