Não esquece o guarda-chuva: Capital amanhece chuvosa nesta segunda-feira

O intenso calor que faz em Mato Grosso do Sul deve ser interrompido a partir desta segunda-feira, dia 27, com a grande possibilidade da atuação da frente fria trazer chuvas para diversas regiões neste início de semana.

A mudança no tempo também poderá provocar queda nas temperaturas e trazer o fenômeno de mínima invertida, condição em que a menor temperatura do dia é registrada entre a tarde e a noite.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a instabilidade persiste e a chuva tende a se espalhar para outras regiões do estado. Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 40 - 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 16°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 20°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 33°C.

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