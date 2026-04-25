Motociclista morre em colisão frontal com carro em avenida de Campo Grande

Motociclista, até o momento não identificado, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio, na madrugada deste sábado, dia 25, na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande.

A vítima estaria no sentido do bairro ao centro e por motivos a serem apurados, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um Chevrolet Ônix, conduzido por um jovem, de 21 anos, que seguia no sentido oposto. O acidente aconteceu por volta das 1h40.

O impacto foi tão forte que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, conforme informações compartilhadas pelo portal Nova Lima News.

A Polícia Militar chegou no local e preservou a área para o trabalho de praxe da Polícia Científica e da Polícia Civil.

O caso será investigado e também para identificar a vítima fatal.

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