Menu
Menu Busca sábado, 25 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motociclista morre em colisão frontal com carro em avenida de Campo Grande

Vítima teria invadido a pista contrária provocando o acidente

25 abril 2026 - 11h52Vinicius Costa
Acidente aconteceu na Avenida Cônsul Assaf TradAcidente aconteceu na Avenida Cônsul Assaf Trad   (Reprodução/Via Nova Lima News)

Motociclista, até o momento não identificado, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio, na madrugada deste sábado, dia 25, na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande.

A vítima estaria no sentido do bairro ao centro e por motivos a serem apurados, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um Chevrolet Ônix, conduzido por um jovem, de 21 anos, que seguia no sentido oposto. O acidente aconteceu por volta das 1h40.

O impacto foi tão forte que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, conforme informações compartilhadas pelo portal Nova Lima News.

A Polícia Militar chegou no local e preservou a área para o trabalho de praxe da Polícia Científica e da Polícia Civil.

O caso será investigado e também para identificar a vítima fatal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Julia Prado segue internada
Polícia
Aquidauanense ferida em acidente no RJ segue internada
João Vitor foi morto com tiros na cabeça
Polícia
Jovem é assassinado em frente a conveniência em Naviraí
"Alemãozinho", próximo do advogado durante julgamento - Foto: JD1
Polícia
ADEPOL sai em defesa de delegado após réu dizer que confessou crime 'espancado' na Capital
Homem é esfaqueado pela companheira após elogiar corpo de outra mulher na Capital
Polícia
Homem é esfaqueado pela companheira após elogiar corpo de outra mulher na Capital
Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local
Polícia
Trabalhador rural é encontrado morto em fazenda de Rio Verde
Veículos ficaram com a frente destruída
Polícia
Motorista morre em acidente a caminho da casa da mãe em Campo Grande
Acidente deixou duas vítimas feridas
Polícia
Acidente entre três veículos deixa dois feridos em rodovia no MS
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina
Polícia
Suspeito de descumprir medida protetiva é preso em Nova Andradina
Vítima tinha 76 anos
Polícia
Corpo encontrado no rio Aquidauana era de morador de Anastácio
Polícia Federal esteve nas ruas em mais uma ação
Polícia
Foragido da Justiça é preso na Bolívia e entregue à PF em Corumbá

Mais Lidas

Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Polícia
Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Dandara Vick -
Justiça
Justiça confirma júri popular para acusados de matar travesti em presídio de Campo Grande
Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Bicicleta elétrica no local onde aconteceu o acidente
Polícia
Mulher morre em acidente entre bicicleta elétrica e carro em São Gabriel do Oeste