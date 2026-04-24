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Polícia identifica autores de tentativa de homicídio e prende um deles em MS

Arma usada nos disparos foi apreendida durante a investigação

24 abril 2026 - 15h38Vinicius Costa
Delegacia de Polícia Civil de ParanaíbaDelegacia de Polícia Civil de Paranaíba   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul esclareceu uma tentativa de homicídio registrada neste mês em Paranaíba e prendeu um dos envolvidos no crime. A investigação identificou dois autores, sendo que um deles segue foragido.

O caso ocorreu no bairro Jardim América, onde duas pessoas foram alvo de disparos de arma de fogo. Apesar da violência da ação, as vítimas conseguiram se abrigar e não ficaram feridas.

De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram ao local em um veículo e efetuaram diversos tiros em direção às vítimas. A ação foi classificada como tentativa de homicídio doloso, diante da intenção clara de matar.

Um dos autores, de 26 anos, foi preso cautelarmente e permanece à disposição da Justiça. Já o segundo suspeito, de 32 anos, ainda não foi localizado pelas autoridades.

Durante as diligências, os investigadores apreenderam a arma utilizada no crime, uma pistola calibre .380, que será submetida à perícia. A Polícia Civil também apontou que houve ameaças posteriores às vítimas, o que reforçou a gravidade do caso.

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