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Inscrições abertas para Promotor de Justiça em MS com salário de R$ 33,9 mil

Concurso do Ministério Público oferece oito vagas e prazo segue até 3 de maio; provas começam ainda neste mês

24 abril 2026 - 16h12Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: jannoon028/Freepik)

Estão abertas as inscrições para o concurso público de ingresso na carreira de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Os interessados têm até o dia 3 de maio para se candidatar por meio do site da banca organizadora.

Ao todo, são ofertadas oito vagas, distribuídas entre ampla concorrência (cinco), pessoas negras (duas) e pessoas com deficiência (uma). O salário inicial chama a atenção: R$ 33.988,99.

A taxa de inscrição é de R$ 320,00, e a participação só é confirmada após o pagamento do boleto, que pode ser quitado até o dia 4 de maio de 2026.

O processo seletivo é composto por várias etapas, incluindo prova preambular, provas escritas, avaliação psicotécnica, investigação social, provas orais, prova de títulos e exames de saúde física e mental.

A primeira fase, a prova preambular, já tem data marcada: 17 de maio, em Campo Grande. Os detalhes sobre horário e local serão divulgados posteriormente nos canais oficiais, além do Cartão de Informação do Candidato, previsto para ser liberado a partir do dia 11 de maio.

O concurso representa uma das principais oportunidades na área jurídica no Estado, tanto pelo número de vagas quanto pela remuneração e estrutura da carreira no Ministério Público.

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