Menu
Menu Busca sexta, 24 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Saúde TV

JD1TV: No Saúde e Bem-Estar, especialistas destacam papel dos protocolos na segurança do paciente

A importância da padronização no atendimento foi destaque em entrevista com Jonathan Willian e Dennis Júnior

24 abril 2026 - 17h30Sarah Chaves
Jonathan Willian e Dennis JúniorJonathan Willian e Dennis Júnior   (Jônatas Bis)

Os enfermeiros Jonathan Willian e Dennis Júnior participaram do programa Saúde e Bem-Estar com Plácido Menezes para falar sobre a importância de protocolos e segurança no atendimento em diferentes áreas da saúde.

Especialista em qualidade e segurança do paciente e cofundador da Harbor Solutions, Jonathan destacou que todo procedimento envolve expectativas e riscos, o que exige organização nos bastidores. "Sempre um procedimento gera anseio, positivo ou negativo, desde o nascimento de um filho ou a descoberta de um diagnóstico. A cobertura precisa estar muito bem segmentada. É nesse bastidor que a gente atua para que o paciente sofra o mínimo ou nenhuma lesão", afirmou.

Segundo ele, a atuação se estende a diversos segmentos da assistência. "Na odontologia, oftalmologia, clínicas, instituições de longa e curta permanência, toda instituição ou hospital que atua com assistência, nós estamos ali para atuar", explicou.

O trabalho envolve também protocolos de comunicação, atendimento e passagem de plantão.

Já Dennis Júnior reforçou o diferencial do trabalho voltado à implementação prática das normas. "A Harbor traz esse diferencial, não entrega um protocolo e pronto. Entrega a parte de treinamento, educação e acompanha na ponta para ver se está funcionando da forma que foi idealizado", disse.

O cuidado também é essencial em áreas em expansão, como clínicas de procedimentos estéticos. Assista:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: Equipe do Proncor detalha uso da polilaminina e desafios para pacientes no Saúde e Bem-Estar
Saúde TV
JD1TV: Equipe do Proncor detalha uso da polilaminina e desafios para pacientes no Saúde e Bem-Estar
JD1TV: Saúde e Bem-Estar fala sobre crédito e soluções financeiras do Sicredi para área da saúde
Saúde TV
JD1TV: Saúde e Bem-Estar fala sobre crédito e soluções financeiras do Sicredi para área da saúde

Mais Lidas

Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Polícia
Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Dandara Vick -
Justiça
Justiça confirma júri popular para acusados de matar travesti em presídio de Campo Grande
Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
"Alemãozinho", próximo do advogado durante julgamento - Foto: JD1
Justiça
Réu diz ao juiz que confessou assassinato na Capital após ser espancado por policiais