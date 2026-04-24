JD1TV: No Saúde e Bem-Estar, especialistas destacam papel dos protocolos na segurança do paciente

Os enfermeiros Jonathan Willian e Dennis Júnior participaram do programa Saúde e Bem-Estar com Plácido Menezes para falar sobre a importância de protocolos e segurança no atendimento em diferentes áreas da saúde.

Especialista em qualidade e segurança do paciente e cofundador da Harbor Solutions, Jonathan destacou que todo procedimento envolve expectativas e riscos, o que exige organização nos bastidores. "Sempre um procedimento gera anseio, positivo ou negativo, desde o nascimento de um filho ou a descoberta de um diagnóstico. A cobertura precisa estar muito bem segmentada. É nesse bastidor que a gente atua para que o paciente sofra o mínimo ou nenhuma lesão", afirmou.

Segundo ele, a atuação se estende a diversos segmentos da assistência. "Na odontologia, oftalmologia, clínicas, instituições de longa e curta permanência, toda instituição ou hospital que atua com assistência, nós estamos ali para atuar", explicou.

O trabalho envolve também protocolos de comunicação, atendimento e passagem de plantão.

Já Dennis Júnior reforçou o diferencial do trabalho voltado à implementação prática das normas. "A Harbor traz esse diferencial, não entrega um protocolo e pronto. Entrega a parte de treinamento, educação e acompanha na ponta para ver se está funcionando da forma que foi idealizado", disse.

O cuidado também é essencial em áreas em expansão, como clínicas de procedimentos estéticos. Assista:

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