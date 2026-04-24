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'Alemãozinho' pega 18 anos de prisão por assassinato na Orla Ferroviária em Campo Grande

O crime teria ligação com disputa pelo tráfico; a sentença é do juiz Aluízio Pereira dos Santos, que determinou o cumprimento imediato da pena

24 abril 2026 - 17h40Vinícius Santos     atualizado em 24/04/2026 às 17h42
"Alemãozinho", próximo do advogado durante julgamento - Foto: JD1"Alemãozinho", próximo do advogado durante julgamento - Foto: JD1  

O Tribunal do Júri condenou Guilherme Martins Lima, de 26 anos, o “Alemãozinho”, a 18 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado pelo assassinato de Wilver Sander de Souza, de 30 anos, o “Corumbá”. O crime ocorreu em 5 de abril de 2025, na região da Orla Ferroviária, em Campo Grande.

A decisão foi proferida nesta sexta-feira (24), após veredito do Conselho de Sentença, e teve como base a condenação reconhecida pelos jurados. O juiz Aluízio Pereira dos Santos, presidente da sessão, fixou a pena, além de determinar o cumprimento imediato da condenação e a indenização de R$ 10 mil aos familiares da vítima, com correção monetária.

Durante o julgamento, a defesa — formada pelos advogados Cláudio Martins, Aparecido Tinti Rodrigues de Farias e Matias Alves da Costa — sustentou a tese de negativa de autoria. O réu também negou ser o autor dos disparos em plenário.

No entanto, por maioria de votos, o Conselho de Sentença não acolheu a versão defensiva e reconheceu a responsabilidade de “Alemãozinho” pelo homicídio.

Em depoimentos anteriores, o réu havia alegado que teria confessado o crime na fase policial após ser, segundo suas palavras, “espancado” por agentes, versão que foi afirmada durante o julgamento.

Na sentença, o magistrado destacou que o condenado possui antecedentes criminais e múltiplas passagens, incluindo registros por tráfico de entorpecentes e violência doméstica. 

Também ressaltou o entendimento de que houve dolo intenso na ação criminosa, apontando que o réu teria se dirigido à vítima no período noturno, em local pouco movimentado, o que indicaria premeditação.

Ainda conforme a decisão, foram efetuados entre dois e três disparos de arma de fogo contra Wilver Sander de Souza, sendo que um dos tiros atingiu a região da cabeça, evidenciando, segundo o juiz, a intenção de matar.

O magistrado também mencionou o histórico do réu com armas de fogo e observou que, durante diligência de busca e apreensão relacionada ao caso, foram encontradas armas, munições e outros materiais na residência do condenado, além de indícios de envolvimento com o tráfico de drogas.

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