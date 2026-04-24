Suspeito de descumprir medida protetiva é preso em Nova Andradina

Homem, de 33 anos, foi preso durante essa sexta-feira, dia 24, após descumprir medidas de proteção de urgência, previsto na Lei Maria da Penha, em Nova Andradina.

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão em desfavor do suspeito.

Segundo a instituição, além de violar a determinação judicial, o homem também rompeu o equipamento de monitoramento eletrônico ao qual estava submetido.

Após o cumprimento do mandado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde permanece à disposição da Justiça.

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