Suspeito de descumprir medida protetiva é preso em Nova Andradina

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina (Foto: Acácio Gomes / Nova News)
Homem, de 33 anos, foi preso durante essa sexta-feira, dia 24, após descumprir medidas de proteção de urgência, previsto na Lei Maria da Penha, em Nova Andradina.
A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão em desfavor do suspeito.
Segundo a instituição, além de violar a determinação judicial, o homem também rompeu o equipamento de monitoramento eletrônico ao qual estava submetido.
Após o cumprimento do mandado, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde permanece à disposição da Justiça.
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