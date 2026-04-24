Motociclista sofre traumatismo craniano em acidente com carro em Ivinhema

Motociclista, de 24 anos, foi socorrido em estado grave e com um traumatismo cranioencefálico na noite desta quinta-feira, dia 23, após se envolver em um acidente de trânsito em um cruzamento na região central de Ivinhema.

O acidente aconteceu por volta das 23h, quando o motociclista seguia pela via principal e foi atingido por um veículo de passeio que tentava realizar uma conversão.

Segundo o site Jornal da Nova, devido ao impacto, a vítima foi arremessada a alguns metros do local de contato. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento médico na unidade hospitalar da cidade.

Porém, em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados. O motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente até o fim dos trabalhos de praxe.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também