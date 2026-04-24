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Motociclista sofre traumatismo craniano em acidente com carro em Ivinhema

Ele foi atingido por um veículo de passeio que tentava realizar uma conversão em cruzamento

24 abril 2026 - 13h38Vinicius Costa
Motocicleta ficou danificada em razão do acidenteMotocicleta ficou danificada em razão do acidente   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Motociclista, de 24 anos, foi socorrido em estado grave e com um traumatismo cranioencefálico na noite desta quinta-feira, dia 23, após se envolver em um acidente de trânsito em um cruzamento na região central de Ivinhema.

O acidente aconteceu por volta das 23h, quando o motociclista seguia pela via principal e foi atingido por um veículo de passeio que tentava realizar uma conversão.

Segundo o site Jornal da Nova, devido ao impacto, a vítima foi arremessada a alguns metros do local de contato. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento médico na unidade hospitalar da cidade.

Porém, em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital da Vida, em Dourados. O motorista do carro não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente até o fim dos trabalhos de praxe.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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