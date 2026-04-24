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Família faz vaquinha para tratamento de câncer raro de Ozeias

Morador de MS precisa de R$ 4 milhões para imunoterapia fora do Estado

24 abril 2026 - 14h24Sarah Chaves

Uma vaquinha online foi criada para ajudar o trabalhador Ozeias Silva Floriano, de 35 anos, morador de Rio Negro, que enfrenta um câncer considerado ultrarraro e agressivo. Diagnosticado com sarcoma alveolar de partes moles, ele precisa de um tratamento de alto custo fora do Estado, já que a medicação não está disponível na rede pública local.

O primeiro tratamento ocorreu há cerca de um ano, com cirurgia para retirada do tumor e 26 sessões de radioterapia. No entanto, pouco tempo depois, a família descobriu a metástase pulmonar e óssea. A quimioterapia, segundo os médicos, não tem efeito para esse tipo de câncer, o que levou à indicação de imunoterapia com Atezolizumabe, realizada em São Paulo.

“O oncologista dele nos encaminhou para São Paulo para uma equipe multidisciplinar. Esse câncer acontece em menos de 1% da população, em jovens adultos e crianças”, explica a irmã, Cátia.

O tratamento tem duração estimada de dois anos, com aplicações a cada 21 dias, e pode chegar a R$ 4 milhões, incluindo medicação, consultas especializadas, exames, além de custos com viagens, hospedagem e deslocamentos.

A família já tentou garantir o tratamento pela Justiça, tanto em âmbito federal quanto municipal, mas teve os pedidos negados. “A gente entrou na Justiça em âmbito federal e municipal, mas a Justiça vem negando nas duas instâncias”, afirma Cátia.

Sem alternativas no Estado e com a urgência do caso, a família decidiu recorrer à solidariedade. Ozeias, que trabalha com serviços gerais, é pai de família e segue lutando contra a doença enquanto aguarda o início do tratamento.

As doações podem ser feitas por meio de chave Pix ([email protected]) ou pelo site da campanha. Segundo a família, qualquer valor ajuda a custear o tratamento e dar uma chance ao paciente.

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