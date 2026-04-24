VÍDEO: Onça-pintada que matou cadela volta a rondar casa de família em Corumbá

O reaparecimento da onça-pintada que atacou e matou a cadela 'Ana', na madrugada de quarta-feira, dia 22, voltou a rondar a casa e tentou acessar a varanda do imóvel na madrugada desta quinta-feira, dia 23, na rua Marechal Floriano, nas proximidades da entrada do Mirante da Capivaraem Corumbá.

Imagens registradas por volta das 2h mostram a onça caminhando em direção a um imóvel e, em determinado momento, subindo na mureta e no portão da varanda, aparentemente tentando entrar na residência.

Em seguida, o animal contorna a casa e sai do campo de visão das câmeras, conforme informações divulgadas pelo portal Diário Corumbaense. Minutos depois, galinhas criadas nas proximidades ficaram agitadas, e moradores relataram que uma delas foi levada pelo felino.

Um vulto chegou a ser visto correndo pela rua em direção ao Mirante da Capivara, indicando a movimentação do animal pela vizinhança. Familiares que vivem no local relataram pânico diante da situação.

Your browser does not support HTML5 video.

Possível captura

O grupo técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário, se manifestou sobre as medidas para garantir a segurança dos moradores.

Após os registros recentes de ataques a animais domésticos e a recorrência do comportamento do felino em áreas urbanizadas, foram definidas a captura e a remoção do animal. A operação, considerada complexa, prevê captura, avaliação clínica e soltura em local adequado, com monitoramento por GPS.

O grupo técnico destacou que além das ações emergenciais, a prevenção de novos incidentes depende da redução de fatores de risco, especialmente a presença de atrativos alimentares e a vulnerabilidade de animais domésticos no período noturno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também