Menu
Menu Busca sexta, 24 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

VÍDEO: Onça-pintada que matou cadela volta a rondar casa de família em Corumbá

Felino tentou acessar novamente a varanda da residência

24 abril 2026 - 12h55Vinicius Costa
Onça-pintada voltou a rondar casaOnça-pintada voltou a rondar casa   (Reprodução/Diário Corumbaense)

O reaparecimento da onça-pintada que atacou e matou a cadela 'Ana', na madrugada de quarta-feira, dia 22, voltou a rondar a casa e tentou acessar a varanda do imóvel na madrugada desta quinta-feira, dia 23, na rua Marechal Floriano, nas proximidades da entrada do Mirante da Capivaraem Corumbá.

Imagens registradas por volta das 2h mostram a onça caminhando em direção a um imóvel e, em determinado momento, subindo na mureta e no portão da varanda, aparentemente tentando entrar na residência.

Em seguida, o animal contorna a casa e sai do campo de visão das câmeras, conforme informações divulgadas pelo portal Diário Corumbaense. Minutos depois, galinhas criadas nas proximidades ficaram agitadas, e moradores relataram que uma delas foi levada pelo felino.

Um vulto chegou a ser visto correndo pela rua em direção ao Mirante da Capivara, indicando a movimentação do animal pela vizinhança. Familiares que vivem no local relataram pânico diante da situação.

Possível captura

O grupo técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário, se manifestou sobre as medidas para garantir a segurança dos moradores.

Após os registros recentes de ataques a animais domésticos e a recorrência do comportamento do felino em áreas urbanizadas, foram definidas a captura e a remoção do animal. A operação, considerada complexa, prevê captura, avaliação clínica e soltura em local adequado, com monitoramento por GPS. 

O grupo técnico destacou que além das ações emergenciais, a prevenção de novos incidentes depende da redução de fatores de risco, especialmente a presença de atrativos alimentares e a vulnerabilidade de animais domésticos no período noturno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Últimos dias: mudanças no trânsito da Afonso Pena passam a ser fiscalizadas na segunda
Cidade
Últimos dias: mudanças no trânsito da Afonso Pena passam a ser fiscalizadas na segunda
Família faz vaquinha para tratamento de câncer raro de Ozeias
Cidade
Família faz vaquinha para tratamento de câncer raro de Ozeias
Tempo quente também vira obstáculo
Cidade
VÍDEO: Incêndio com múltiplos focos mobiliza equipes no Pantanal do Nabileque
"Alemãozinho", próximo do advogado durante julgamento - Foto: JD1
Justiça
Réu diz ao juiz que confessou assassinato na Capital após ser espancado por policiais
Associação de travestis repudia lei sobre banheiros em Campo Grande
Cidade
Associação de travestis repudia lei sobre banheiros em Campo Grande
'Alemãozinho' no julgamento assiste ao próprio depoimento prestado na DHPP - Foto: JD1
Justiça
'Alemãozinho' é julgado por morte de desafeto em guerra do tráfico na Capital
Getty Images
Cidade
Lei cria "Abril Azul" para conscientização sobre autismo na Capital
Milly
Cidade
Viu a Milly? Cadela idosa desapareceu na Vila Progresso
Polícia Militar atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
Neto esfaqueia avô de 70 anos e é preso em flagrante em Campo Grande
Festa do queijo acontece em maio
Cidade
Produção de mil queijos mobiliza alunos para festa em Rochedinho

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Atuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduo
Polícia
Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital
Polícia
Homem em surto morre dentro de agência bancária na Capital