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Rio da Prata em MS supera Pão de Açúcar e Inhotim em prêmio nacional de turismo

Destino de ecoturismo em Jardim faturou categoria do Estadão

24 abril 2026 - 13h11Sarah Chaves
Flutuação, Recanto Rio da PrataFlutuação, Recanto Rio da Prata   (Divulgação)

O Recanto Ecológico Rio da Prata, em Jardim, venceu o Prêmio O Melhor do Turismo Brasileiro 2026, do Estadão, na categoria "Trilhas e Destinos Atrativos Turísticos". A premiação foi entregue na quinta-feira (23) e reuniu destaques do setor no país.

O atrativo de Mato Grosso do Sul superou concorrentes como o Pão de Açúcar e o Museu Inhotim em Minas Gerais. A escolha dos finalistas foi feita com base em metodologia da FIA Business School, que considerou avaliações do público e análise de especialistas. Não houve inscrição, com seleção por critérios técnicos e curadoria editorial.

Reconhecido pela flutuação em águas cristalinas, o passeio permite observar peixes e vegetação aquática com acompanhamento de guias. A atividade é voltada tanto para iniciantes quanto para visitantes com experiência, com foco em segurança e interpretação ambiental.

O local também mantém ações de conservação, como recuperação de áreas, produção de mudas nativas, uso de energia limpa e gestão de resíduos, além de abrigar uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).

Para o diretor do grupo, Eduardo Coelho, a participação em premiações contribui para a melhoria dos serviços. "Gostamos muito de participar de prêmios porque eles nos permitem fazer uma autoavaliação constante e, ao mesmo tempo, observar as práticas e experiências de outros concorrentes. Esse processo é fundamental para que possamos seguir evoluindo e aprimorando continuamente a qualidade dos nossos passeios."

O Grupo Rio da Prata também administra a Lagoa Misteriosa e a Estância Mimosa, reforçando o ecoturismo como um dos principais segmentos turísticos de Mato Grosso do Sul.
 

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