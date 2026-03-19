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Turismo

Atrativo de MS concorre entre os melhores destinos turÃ­sticos do Brasil

Destino de ecoturismo em Jardim disputa categoria de experiÃªncias sustentÃ¡veis

19 marÃ§o 2026 - 17h11Vinicius Costa
Flutuação em MS é finalista de prêmioFlutuaÃ§Ã£o em MS Ã© finalista de prÃªmio   (Daniel de Granville)

A experiência de flutuação do Recanto Ecológico Rio da Prata está entre as finalistas do prêmio "O Melhor do Turismo Brasileiro 2026", promovido pelo O Estado de S. Paulo - Estadão. O atrativo de Mato Grosso do Sul concorre na categoria “Trilhas e Destinos – Atrativos Turísticos”, que reconhece experiências autênticas e sustentáveis no país.

Os finalistas foram definidos a partir de metodologia da FIA Business School, que combinou avaliações do público com análise de especialistas. O processo não contou com inscrições, sendo baseado em curadoria técnica e editorial. O resultado será divulgado em cerimônia no Wish Foz do Iguaçu, no dia 23 de abril.

Localizado em Jardim, o atrativo é referência nacional em ecoturismo e oferece flutuação em águas cristalinas, permitindo a observação da biodiversidade aquática em ambiente preservado. A atividade é acompanhada por guias especializados e atende visitantes de diferentes níveis de experiência.

O local mantém iniciativas voltadas à conservação ambiental, como reserva particular, recuperação de áreas degradadas e uso de energia limpa, além de possuir certificações nacionais e internacionais ligadas à sustentabilidade e segurança no turismo de natureza.

Administrado pelo Grupo Rio da Prata, o empreendimento integra um conjunto de atrativos turísticos da região e reforça o protagonismo de Mato Grosso do Sul no ecoturismo brasileiro. A indicação como finalista destaca práticas que aliam preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

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