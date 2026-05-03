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Em vídeo, rede de supermercados anuncia fim da escala 6x1 e adoção do modelo 5x2

Em publicação, a rede afirma que preza pela família e que a decisão representa "mais qualidade de vida para o nosso time"

03 maio 2026 - 18h23Vinícius Santos
Carteira de trabalho Carteira de trabalho   (Foto: Época Negócios)

A rede de supermercados Revolução, que atua em São Paulo, divulgou que os funcionários terão uma nova escala de trabalho no modelo 5x2, com o fim da escala 6x1.

Segundo a empresa, a mudança é “um passo importante na valorização de quem faz tudo acontecer todos os dias”, em referência aos trabalhadores.

A rede destacou ainda que a novidade representa “mais equilíbrio, mais organização e mais qualidade de vida para o nosso time”.

Para a empresa, “seguimos evoluindo, porque acreditamos que grandes resultados começam de dentro pra fora”.

Em perfil no Instagram, a empresa também divulgou um vídeo informando que a rede aderiu ao modelo de escala 5x2, "decisão tomada pela diretoria". A publicação vem ganhando apoio de internautas. 

Veja:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fim da escala 6x1 no Congresso

O tema da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1 também avança no Congresso Nacional.

No Senado, a PEC 148/2015, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), propõe a redução gradual da jornada de 44 para 36 horas semanais.

Na Câmara dos Deputados, duas propostas tramitam em conjunto e já foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. A PEC 8/25, da deputada Erika Hilton, estabelece o modelo 4x3 (quatro dias de trabalho e três de descanso) e limita a jornada a 36 horas semanais. Já a PEC 221/19, do deputado Reginaldo Lopes, também prevê 36 horas semanais, com implementação gradual ao longo de dez anos.

Além dessas propostas, o Executivo federal enviou o PL 1.838/2026, que fixa o limite de 40 horas semanais e garante dois dias de repouso semanal remunerado, com proibição expressa de redução salarial.

O que vale hoje?

Apesar do avanço das discussões, nenhuma mudança foi aprovada de forma definitiva até o momento. A regra em vigor segue sendo a jornada de 44 horas semanais. O processo legislativo ainda depende de debates e do cumprimento dos trâmites regimentais nas duas Casas do Congresso.

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Em perfil no Instagram, a empresa também divulgou um vídeo informando que a rede aderiu ao modelo de escala 5x2, "decisão tomada pela diretoria". A publicação vem ganhando apoio de internautas. 

Veja:

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