Bolsonaro tem boa evolução após cirurgia e segue internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou boa evolução após a cirurgia no ombro direito realizada na sexta-feira (1º), em Brasília, e segue internado, segundo boletim médico divulgado neste sábado (2). Não há previsão de alta.
De acordo com o hospital DF Star, o procedimento ocorreu sem complicações. Bolsonaro está em um quarto, com controle da dor, recebendo medicação, cuidados para evitar trombose e já iniciou o processo de reabilitação.
Nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou que ele passou bem a noite e que o quadro está estável. Ela também disse que o ex-presidente já não usa mais oxigênio nasal, conseguiu se alimentar e recuperou os movimentos da mão do braço operado.
A cirurgia foi necessária devido a dores persistentes e limitação de movimentos no ombro. Para realizar o procedimento, Bolsonaro precisou de autorização do ministro do STF Alexandre de Moraes, já que cumpre prisão domiciliar desde março, após condenação por tentativa de golpe de Estado.