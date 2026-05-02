Bete Mendes afirma que Justiça do Trabalho é 'indispensável' para direitos trabalhistas

A atriz Bete Mendes, coordenadora do Movimento Humanos pelos Direitos (MHuD), defendeu que a Justiça do Trabalho é “indispensável” nos dias atuais, reforçando o papel desse ramo especializado do Poder Judiciário na garantia dos direitos trabalhistas.

Segundo ela, a atuação de uma Justiça especializada é fundamental para assegurar a efetividade dos direitos previstos na Constituição e evitar retrocessos nas relações de trabalho.

“Nesta perspectiva, a sociedade civil reconhece como a existência de uma Justiça especializada continua sendo indispensável para equilibrar relações historicamente desiguais e garantir que os direitos conquistados ao longo das últimas décadas sejam efetivamente respeitados”, disse. “A Justiça do Trabalho deve responsabilizar aqueles que não cumprem os preceitos constitucionais e os direitos trabalhistas”, concluiu a atriz.

De acordo com o posicionamento apresentado, os avanços trabalhistas conquistados ao longo do último século — incluindo a criação da Justiça do Trabalho — são resultado da mobilização coletiva da sociedade, envolvendo trabalhadores, sindicatos, movimentos sociais e instituições comprometidas com a promoção da justiça social.

(*) Com informações do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

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