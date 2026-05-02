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Acusado de violência doméstica é preso ao desrespeitar medida protetiva em Camapuã

A autoridade policial plantonista deliberou pela lavratura do auto de prisão em flagrante

02 maio 2026 - 18h37Vinícius Santos
PMMS - Camapuã PMMS - Camapuã  

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (2), em Camapuã, acusado de descumprir medida protetiva de urgência que a ex-companheira, de 47 anos, possui contra ele. A prisão foi efetuada por equipes da Polícia Militar.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe foi acionada via 190 para atender a uma situação de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o acusado descumprindo a decisão judicial e se aproximando da vítima.

Em contato com a mulher, ela relatou que o homem teria chegado ao local e a segurado pelo braço, causando lesão. Em seguida, ela conseguiu se desvencilhar e fugir, momento em que a filha acionou a Polícia Militar.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A autoridade policial plantonista deliberou pela lavratura do auto de prisão em flagrante.

O caso é tratado,  como descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, além de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

O acusado deverá passar por audiência de custódia, onde a Justiça vai decidir se ele permanece preso ou responde em liberdade.

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