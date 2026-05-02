Acusado de violência doméstica é preso ao desrespeitar medida protetiva em Camapuã

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (2), em Camapuã, acusado de descumprir medida protetiva de urgência que a ex-companheira, de 47 anos, possui contra ele. A prisão foi efetuada por equipes da Polícia Militar.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe foi acionada via 190 para atender a uma situação de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o acusado descumprindo a decisão judicial e se aproximando da vítima.

Em contato com a mulher, ela relatou que o homem teria chegado ao local e a segurado pelo braço, causando lesão. Em seguida, ela conseguiu se desvencilhar e fugir, momento em que a filha acionou a Polícia Militar.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A autoridade policial plantonista deliberou pela lavratura do auto de prisão em flagrante.

O caso é tratado, como descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, além de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

O acusado deverá passar por audiência de custódia, onde a Justiça vai decidir se ele permanece preso ou responde em liberdade.

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