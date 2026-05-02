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Homem sofre crise de asma, desmaia e morre em Campo Grande

A situação ocorreu na região central de Campo Grande e foi comunicada à Polícia Civil

02 maio 2026 - 13h35Vinícius Santos
Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)   (Foto: Ilustrativa/Reprodução)

Um homem de 32 anos morreu após sofrer uma crise asmática na noite de sexta-feira (1º), em Campo Grande. A Polícia Civil foi comunicada sobre a situação já na madrugada deste sábado (2).

Segundo a ocorrência, o homem era asmático e fazia uso de bombinha e medicação. Ele passou mal durante a crise de asma, desmaiou, e o Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. 

A equipe prestou os primeiros socorros no local, porém, em seguida, a vítima veio a óbito ainda na ambulância. O óbito foi constatado no dia 01/05/2026, às 20h20, sem sinais de violência, e o caso é tratado como morte natural.

O boletim de ocorrência da situação foi registrado no Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada).

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