Petrobras aumenta preço do gás natural vendido às distribuidoras

A Petrobras anunciou um aumento no preço do gás natural vendido às distribuidoras, com reajuste que começou a valer nesta sexta-feira (1º). A mudança afeta o gás encanado e segue regras previstas em contrato.

Segundo a estatal, os valores são atualizados periodicamente com base em fatores como o preço do petróleo no mercado internacional e a variação do dólar. Também entram na conta indicadores ligados ao mercado de gás. Nos últimos meses, houve alta nessas referências, o que levou ao reajuste.

O aumento já era esperado pelo setor. Ainda assim, especialistas defendem que o país poderia ter menos impacto dessas variações externas. Para o diretor-executivo da Abegás, Marcelo Mendonça, o cenário atual não reflete o potencial de produção nacional.

“O Brasil não deveria estar exposto a esse tipo de impacto geopolítico, já que a produção interna tem capacidade de atender a demanda”, afirmou.

Ele também criticou a falta de incentivos ao uso do gás natural. “A gente vê algumas medidas que beneficiam combustíveis mais poluentes, em vez de gás natural. A gente vê dentro dessa agenda o esquecimento do gás natural, privilegiando o diesel, que tem maior pegada de carbono”, disse.

A Petrobras informou que o impacto final no bolso do consumidor pode variar, já que depende das distribuidoras e dos contratos locais.

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