Menu
Menu Busca sábado, 02 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Economia

Petrobras aumenta preço do gás natural vendido às distribuidoras

O reajuste pode refletir na conta do consumidor, dependendo dos contratos

02 maio 2026 - 18h17Sarah Chaves
Gás natural Gás natural   (André Motta de Souza/Agência Petrobras)

A Petrobras anunciou um aumento no preço do gás natural vendido às distribuidoras, com reajuste que começou a valer nesta sexta-feira (1º). A mudança afeta o gás encanado e segue regras previstas em contrato.

Segundo a estatal, os valores são atualizados periodicamente com base em fatores como o preço do petróleo no mercado internacional e a variação do dólar. Também entram na conta indicadores ligados ao mercado de gás. Nos últimos meses, houve alta nessas referências, o que levou ao reajuste.

O aumento já era esperado pelo setor. Ainda assim, especialistas defendem que o país poderia ter menos impacto dessas variações externas. Para o diretor-executivo da Abegás, Marcelo Mendonça, o cenário atual não reflete o potencial de produção nacional.

“O Brasil não deveria estar exposto a esse tipo de impacto geopolítico, já que a produção interna tem capacidade de atender a demanda”, afirmou.

Ele também criticou a falta de incentivos ao uso do gás natural. “A gente vê algumas medidas que beneficiam combustíveis mais poluentes, em vez de gás natural. A gente vê dentro dessa agenda o esquecimento do gás natural, privilegiando o diesel, que tem maior pegada de carbono”, disse.

A Petrobras informou que o impacto final no bolso do consumidor pode variar, já que depende das distribuidoras e dos contratos locais.

Reportar Erro
UNIMED PJ Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fabricação da Honda em Itirapina (SP)
Economia
Mercosul-UE: Carros elétricos e Ozempic começam a ter redução de preço imediato
Candidatos na fila em busca de vagas de emprego
Economia
Desemprego no 1º trimestre é de 6,1%, o menor já registrado no período
Cédulas de dinheiro
Economia
Salário médio do trabalhador amplia recorde e chega a R$ 3.722
Alimento nas prateleiras de supermercado
Economia
Diferença de preços chega a 157% em itens da cesta básica em Campo Grande
Receita Federal
Economia
Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda nesta quinta-feira
Novo Bolsa Família
Economia
Beneficiários do NIS final 0 recebem parcela do Bolsa Família nesta quinta
Com precatórios, governo tem maior déficit para meses de março
Economia
Com precatórios, governo tem maior déficit para meses de março
Com a soma dos investimentos, a expectativa é que Campo Grande alcance cerca de 700 km de vias pavimentadas até 2028.
Economia
Pacote de obras prevê R$ 100 milhões para pavimentação e drenagem em Campo Grande
Bolsa Família é pago mais uma vez no ano
Economia
Beneficiários do NIS final 9 recebem parcela do Bolsa Família nesta quarta
Presidente assinou o decreto
Economia
Lula assina decreto que promulga acordo UE-Mercosul

Mais Lidas

Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Fazenda Churrascada Campo Grande - Foto: Reprodução/Google
Justiça
Justiça manda Fazenda Churrascada suspender shows e música no Parque dos Poderes
Imagem ilustrativa
Polícia
Ex-detento sofre atentado a tiros e é socorrido por populares na Capital
Foto: Reprodução / Relatório / CRMV-MS
Saúde
Ministério Público arquiva investigação sobre suposto 'extermínio' no CCZ da Capital